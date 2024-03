Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lancement du Crafter de 2e génération information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le lancement, dans quelques semaines, du Crafter de deuxième génération avec une actualisation complète de ses composants matériels et logiciels.



'Le cockpit a notamment été intégralement revisité et dispose désormais d'un système d'infodivertissement de pointe', indique le constructeur qui évoque aussi 'de nombreux systèmes d'assistance'.



Le Crafter sera également doté d'un nouveau système de commande vocale en ligne pour de nombreuses fonctions du véhicule. Le système intègrera ChatGPT et répondra aux commandes vocales en langage naturel.



Les préventes du nouveau Crafter débuteront mi-avril.





