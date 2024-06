Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lancement des nouvelles Golf R et SW R information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - Volkswagen a dévoilé en première mondiale les nouvelles Golf R et SW R offrant 'des performances de conduite optimisées et un équipement exclusif', selon le constructeur.



Les nouveaux modèles sont basés sur la huitième génération de la Golf, qui a reçu une mise à jour majeure cette année.



Ces véhicules produisent 245 kW (333 ch), une augmentation de 10 kW (13 ch) par rapport à leurs prédécesseurs, avec une vitesse de pointe standard de 250 km/h (et 270km/h avec le pack R-Performance).



Les commandes débuteront le 3 juillet en Allemagne.

En France, seule la Golf R sera ouverte à la commande courant juillet.





