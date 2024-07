Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lancement de l'ID. UNYX sur le marché chinois information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen lance le premier modèle de sa nouvelle marque affiliée : l'ID. UNYX, un coupé E-SUV au design progressif, doté d'une interface homme-machine intelligente et d'une autonomie de plus de 600 kilomètres.



Destiné aux jeunes citadins chinois, l'ID. UNYX sera distribué dans 40 magasins exclusifs répartis dans 20 villes, avec des technologies modernes telles que la réalité virtuelle et augmentée.



Quatre nouveaux modèles ID. UNYX sont prévus d'ici 2026, comprenant des SUV et des berlines.



Cette initiative fait partie du plan stratégique de Volkswagen pour la Chine, visant à introduire 34 nouveaux modèles d'ici 2030 pour renforcer sa position sur le marché chinois, soit 16 nouveaux modèles électriques ID., 12 modèles thermiques et 6 hybrides rechargeables.





