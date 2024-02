Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lancement commercial du nouveau Tiguan information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement commercial du nouveau Tiguan ce week-end dans toute l'Europe.



Le Tiguan est actuellement la Volkswagen la plus performante avec une production annuelle de plus d'un demi-million d'unités.



Les nouvelles motorisations hybrides rechargeables permettent une autonomie électrique d'environ 120 km et une autonomie combinée de plus de 900 km.



Les moteurs hybrides rechargeables (eHybrid) sont désormais disponibles avec deux puissances (150 kW de 204 ch et 200 kW de 272 ch). Les modèles Tiguan équipés de moteurs hybrides (eTSI) 48 V et de moteurs turbodiesel (TDI) sont déjà disponibles depuis septembre 2023.



' Avec des autonomies électriques allant jusqu'à environ 120 km avec une seule charge de batterie, les modèles Tiguan eHybrid deviennent pratiquement des voitures électriques au quotidien ' indique le groupe.





