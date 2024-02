Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lance une nouvelle structure consacrée à l'IA information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce la création de AI Lab, son nouveau laboratoire dédié au développement de l'intelligence artificielle.



Le constructeur entend simplifier la collaboration avec les entreprises du secteur des technologies et exploiter au mieux le potentiel d'innovation lié à l'IA via AI Lab.



Cette structure est destinée à opérer comme centre de compétence et incubateur de projets à l'international et à identifier les nouvelles idées de produits basées sur l'IA, collaborant au besoin avec des entreprises du secteur des technologies.



Selon le constructeur, les solutions numériques utilisant l'IA auront en effet à l'avenir 'un rôle essentiel' avec notamment de nouvelles applications d'info-divertissement et de navigation, la reconnaissance vocale 'ultra performante', des fonctionnalités embarquées enrichies ou encore l'intégration étroite d'écosystèmes numériques.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.58%