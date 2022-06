Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: lance une ID.4 à transmission intégrale information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 14:34









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce ce lancement de l'ID.4 Pro 4MOTION, un véhicule à transmission intégrale (c'est-à-dire que toutes les roues sont motrices) délivrant 195 kW/265 ch, grâce à un second moteur électrique positionné sur l'essieu avant.



Jusqu'à présent, seul le modèle sportif ID.4 GTX 4MOTION était disponible en transmission intégrale.



Le constructeur indique qu'outre une dynamique de conduite améliorée, la transmission intégrale permet aussi de faciliter le remorquage d'un autre véhicule ou le transport de charge (un bateau, par exemple).



Enfin, Volkswagen rapporte que la batterie peut être chargée de 5% à 80% en 36minutes, offrant ensuite une autonomie de 337 km.

L'ID.4 Pro 4MOTION est disponible en prévente dès aujourd'hui.







