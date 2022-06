Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: lance une Golf pour les 20 ans du modèle information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 12:39









(CercleFinance.com) - Afin de célébrer le 20e anniversaire de la Golf R, Volkswagen lance la Golf R '20 Years' en tant que modèle exclusif, en édition spéciale.



La période de production limitée à environ un an devrait faire de ce modèle en édition spéciale un objet de collection dès sa sortie de la chaîne de production, estime le constructeur.



La nouvelle Golf R '20 ans' est désormais disponible à la commande en Allemagne et arrivera chez les concessionnaires sur de nombreux marchés européens et en Amérique du Nord à partir de la mi-2022.





