Volkswagen : lance la version hybride du Tiguan

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la mise sur le marché de la variante électrifiée de son 'best-seller', le Tiguan. Le moteur électrique à bord du nouveau Tiguan eHybrid permet de couvrir la plupart des déplacements quotidiens sans générer d'émissions locales, avec une autonomie électrique de 50 km, annonce WV. En mode hybride, le moteur électrique prend en charge le moteur TSI de 1,4 litre et agit comme un servomoteur supplémentaire. Les deux unités d'entraînement génèrent ensemble un couple système maximal de 400 newton mètres. Le constructeur annonce que ce nouveau véhicule s'inscrit dans son 'offensive de mobilité électrique'. VW s'est engagé dans l'Accord de Paris sur le climat - avec l'objectif de devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2050.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +5.10%