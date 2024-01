Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lance la série spéciale 'VW Edition' en France information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le lancement, en France, de la série spéciale 'VW Edition' présentée comme 'une offre attractive sur ces modèles tout équipés avec un avantage client significatif'.



La série spéciale 'VW Edition' est disponible sur Polo, Taigo, T-Roc, Touran mais également sur les nouveaux modèles T-Cross et Tiguan.



'A la fois généreuse et pragmatique, cette nouvelle série spéciale, typiquement Volkswagen, se veut tout simplement être le meilleur choix possible pour les clients au sein des coeurs de gamme des modèles de la marque', précise Dorothée Bonassies, directrice de la marque Volkswagen en France au 1er janvier 2024.



La série spéciale 'VW Edition' se base sur le niveau de finition coeur de gamme 'Life' ou 'Life Plus', selon le modèle, et y ajoute des équipements de confort : verrouillage, déverrouillage et démarrage sans clé Keyless Access, l'App-Connect ou l'ouverture et fermeture électrique du coffre (pour Tiguan et Touran).



D'autres équipements comme les vitres surteintées, la peinture métallisée (sauf Polo) ou encore une taille supérieure de jantes sont ajoutés à la dotation de série.





