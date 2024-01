Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: lance la nouvelle Golf pour les 50 ans du modèle information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que sa célèbre Golf fêtera cette année son 50e anniversaire. Pour fêter l'événement, le constructeur lance une nouvelle version de ce modèle emblématique, que les clients pourront commander d'ici quelques semaines.



La nouvelle Golf sera dotée d'un système d'info-divertissement de dernière génération, de commandes plus intuitives, de lignes épurées à l'avant et à l'arrière et d'une motorisation plus efficace, notamment sur la version hybride rechargeable, qui affiche une autonomie en mode électrique de 100km environ.



En outre, le logo Volkswagen lumineux ornera l'avant, ce qui constituera une première sur ce modèle.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.02%