Volkswagen : lance des mises à jour des véhicules à distance

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce franchir une nouvelle étape dans l'innovation avec le lancement, dès cet été, de mises à jour logicielles 'Over-the-Air', à destination des modèles ID, grâce à des transferts de données effectués à distance. 'Cela fait de Volkswagen le premier et le seul constructeur important à mettre cette technologie innovante à la disposition de ses clients sur une large base', assure le groupe. Le premier modèle à bénéficier de ce dispositif sera l'ID.3 avec la réception de la dernière version du logiciel 'ID.Software2.3' via le transfert de données mobiles prévu en juillet 2021. La mise à jour comprendra 'des ajustements et des améliorations des opérations, des performances et du confort', annonce le constructeur. Par la suite, des mises à jour destinées aux clients ID.3, ID.4 et ID.4 GTX suivront progressivement. À l'avenir, Volkswagen mettra à jour le logiciel de ses voitures ID toutes les douze semaines.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.45%