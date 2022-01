Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: lance Brose Sitech en partenariat avec Brose information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 12:39

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le lancement de la société Brose Sitech le 1er janvier. Fournisseur indépendant de systèmes de sièges automobiles, cette société est une coentreprise (50/50) entre Volkswagen et Brose.



Avec un siège social à Polkowice, en Pologne, Brose Sitech peut compter sur 5000 salariés répartis sur huit sites en Pologne, en Allemagne, en Chine et en République tchèque.



Brose Sitech prévoit de doubler son volume d'affaires à 2,8 milliards d'euros d'ici 2030 et d'atteindre 7000 employés à cette date.



Selon Volkswagen, cette société est 'parfaitement positionnée pour relever les défis de l'évolution de l'industrie automobile'.



En effet, la mobilité électrique et la conduite autonome modifient les exigences en matière d'intérieur des véhicules. 'Le véhicule devient un espace de vie mobile et l'importance de l'intérieur et des sièges comme élément différenciant augmente', souligne le constructeur.