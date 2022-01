Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: la stratégie électrique porte ses fruits information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Volkswagen annone avoir réalisé 'des progrès significatifs' dans la décarbonation de sa flotte de véhicules. Dans ce cadre, le constructeur indique avoir vendu 472300 véhicules électriques au sein de l'UE plus la Norvège et l'Islande, soit une hausse de 64% par rapport à l'année précédente.



La proportion de véhicules électriques à batterie (BEV) et d'hybrides rechargeables (PHEV) sur le total des ventes a augmenté pour atteindre 17,2 % en 2921, contre 10,1% un an plus tôt.



'Le Groupe est ainsi le leader incontesté du marché du segment BEV en Europe, avec une part de marché d'environ 25 %', assure Volkswagen.



S'appuyant sur ses chiffres préliminaires, le Groupe a atteint des émissions moyennes de CO2 de 118,5 g/km en 2021 pour sa nouvelle flotte de voitures particulières dans l'UE, soit près de 2 % de moins que l'objectif légal.







