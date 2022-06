Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: la limousine électrique ID AERO bientôt dévoilée information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - Volkswagen a dévoilé aujourd'hui ses croquis de conception de l'ID. AERO, sa future limousine entièrement électrique dédiée au marché chinois. Une présentation plus complète est prévue le 27 juin, lors de la première mondiale digitale organisée par le constructeur.



Avec l'ID AERO, Volkswagen poursuit l'extension de la 'famille ID' sur le segment des véhicules moyen à haute-gamme à destination d'un large public.



Avec 'un aérodynamisme exceptionnel et un design élégant', l'ID AERO sera commercialisé sur le marché automobile chinois à compter second semestre 2023.



Le modèle destiné à l'Europe et là l'Amérique du Nord sera présenté en 2023.







Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -3.13%