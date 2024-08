Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: la gamme ID. Buzz s'élargit information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Volkswagen Véhicules Utilitaires élargit la gamme ID. Buzz avec de nouveaux modèles, incluant des options haut de gamme et d'entrée de gamme.



Parmi les nouveautés, on trouve l'ID. Buzz GTX, le modèle le plus puissant, disponible en versions à empattement court ou long avec transmission intégrale, ainsi que l'ID. Buzz Cargo 4MOTION, une version utilitaire dotée d'une transmission intégrale électrique.



Les nouveaux modèles d'entrée de gamme, l'ID. Buzz Pure et Pure Freestyle, offrent des options plus abordables avec une autonomie en cycle WLTP de près de 330 km.



Les préventes ce ces modèles sont déjà ouvertes en Allemagne.





