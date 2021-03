Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : la filiale américaine rebaptisée 'Voltswagen' Cercle Finance • 30/03/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen a confirmé mardi que sa filiale américaine Volkswagen of America allait changer de nom pour devenir 'Voltswagen'. Le constructeur automobile allemand explique que le nouveau nom, au-delà d'une simple marque, constitue une véritable 'déclaration publique' illustrant son engagement en faveur de la mobilité électrique. Le groupe, qui vient tout juste de lancer son nouveau SUV tout-électrique ID.4 sur le marché américain, s'est donné comme objectif de vendre un million de véhicules électriques dans le monde d'ici à 2025. La gamme du géant de l'automobile - qui inclut aussi des marques comme Audi ou Skoda - devrait comporter à horizon 2029 plus de 70 modèles électriques.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +3.53%