Volkswagen: la e-up! de nouveau disponible à la vente information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que la e-up!, sa petite voiture tout électrique, peut à nouveau être commandée. Deuxième véhicule tout électrique le plus vendu en Allemagne en 2021 la e-up! était devenue 'un best seller absolu' ces dernières années, assure le constructeur. À ce jour, plus de 80 000 exemplaires de ce modèle de véhicule ont d'ailleurs été vendus dans le monde.



La forte demande a toutefois entraîné une extension des délais de livraison, les portant jusqu'à 16 mois et obligeant finalement Volkswagen à cesser temporairement de prendre de nouvelles commandes depuis fin 2020.



'Maintenant que le carnet de commandes a été traité avec succès, le modèle du segment inférieur à l'ID.3 est à nouveau disponible à la commande en Allemagne et sera progressivement déployé sur d'autres marchés européens', indique le constructeur.



Disponible à la commande dès maintenant, la e-up! Style Plus dispose d'une puissance d'entraînement électrique de 61 kW/83 ch et d'une autonomie WLTP maximale de 258 kilomètres.