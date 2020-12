Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : l'usine de Dresde passe de l'e-Golf à l'ID.3 Cercle Finance • 23/12/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la dernière e-Golf est sortie aujourd'hui de la chaîne de production de 'La Fabrique de verre' de Dresde (Allemagne), usine auto et centre culturel VW. A partir de début 2021, la zone de production de 'La Fabrique de verre' sera modifiée pour accueillir la production en série des premières ID.3 à compter de la fin du mois de janvier. 'Le début du montage de l'ID.3 est une très bonne nouvelle pour les salariés et la récompense des nombreux efforts consentis dans la transformation du site depuis 2016. Nous avons assuré une sécurité d'emploi durable pour la main-d'oeuvre principale et une perspective d'avenir positive pour le site', estime Thomas Aehlig, Président du Comité d'Entreprise de 'La Fabrique de verre'.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.20%