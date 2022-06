Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: l'UE autorise l'achat d'actifs d'Auto-Holding information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 12:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de certains actifs d'Auto-Holding Dresden par Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD), appartenant au groupe Volkswagen (VW).



Les actifs en question concernent six concessions VW situées à Dresde (Allemagne), principalement actives dans vente au détail de voitures particulières (neuves et d'occasion), de véhicules utilitaires légers et de pièces détachées de marque VW.



VGRD exploite déjà plusieurs concessions VW en Allemagne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que les clients et les concurrents de VW pourraient toujours s'approvisionner en pièces détachées de marque VW dans toute l'Allemagne et dans l'Espace économique européen.





