Volkswagen: l'ID.7 de distingue dans les tests de l'ADAC

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que son ID.7 a obtenu le meilleur score au prestigieux test de véhicules ADAC avec une note globale 'très bien' lors du test indépendant réalisé par les ingénieurs du ' plus grand club automobile d'Europe'.



Chaque année, des experts du ' Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. ' (ADAC) testent une centaine de véhicules selon plus de 350 critères répartis en sept catégories principales.



L'ID.7 s'est notamment distinguée dans les catégories moteur/entraînement, sécurité, test environnemental/écologique et confort.



Kai Grünitz, membre du conseil d'administration responsable du développement technique de la marque Volkswagen, s'est dit 'très fier et ravi de ce résultat fantastique' et estime que 'cette note peut contribuer à convaincre un grand nombre de clients potentiels d'opter pour notre berline 100 % électrique'.





