Volkswagen : l'ID.4 GTX désormais disponible en prévente

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'ouverture, à compter de ce jour, des préventes de l'ID.4 GTX. 'L'ID.4 GTX est notre premier modèle haute performance entièrement électrique commercialisé sous le label GTX', précise Klaus Zellmer, membre du conseil d'administration des ventes, du marketing et du SAV de la marque Volkswagen. A travers la désignation GTX, Volkswagen compte s'inscrire dans la mobilité électrique en alliant sportivité, performance et durabilité. Avec sa batterie de 77 kWh, l'autonomie du véhicule se situe entre 340 et 480 km, indique le constructeur. Deux moteurs d'entraînement électriques, l'un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière, fourniront conjointement une puissance maximale de 220 kW (299 PS). Il fonctionneront ensemble comme une transmission intégrale électrique - ce qui constituera une grande première pour les modèles de l'ID.

