Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:43

Volkswagen : l'ID.4 déclarée 'voiture mondiale de l'année'









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que sa nouvelle ID.4 entièrement électrique a été nommée 'Voiture mondiale de l'année 2021', à l'occasion des 'World Car Awards' internationaux. 'Nous avons réussi à développer une voiture qui amorce le changement de système vers la mobilité électrique dans le segment le plus important au monde des SUV compacts', s'est réjoui Thomas Ulbrich, membre du conseil d'administration pour le développement de la marque Volkswagen. L'ID.4 a été choisie par plus de 90 journalistes automobiles internationaux de 24 pays, qui votent pour les meilleures innovations du marché mondial. Les véhicules éligibles doivent être fabriqués en au moins 10 000 unités par an et être proposés sur au moins deux continents.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.17%