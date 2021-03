Volkswagen : l'heure des comptes dans le 'dieselgate'

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Volkswagen AG a mis fin à l'enquête débutée en octobre 2015 visant à terminer les causes et les responsabilités dans le cadre de 'dieselgate' qui avait secoué l'entreprise.

Le Conseil de Surveillance a finalement décidé de réclamer des dommages et intérêts à l'ancien Président du Directoire du Groupe, le Prof. Martin Winterkorn, et à l'ancien Membre du Directoire du Groupe et Président du Directoire d'AUDI AG, Rupert Stadler.

A l'issue d'une enquête présentée comme étant 'la plus complète et la plus complexe menée dans une entreprise de l'histoire économique allemande', le conseil a conclu que les deux hommes avaient manqué à leurs obligations de diligence en omettant de clarifier de manière complète et rapide les circonstances entourant l'utilisation de fonctions logicielles illégales.

Aucun manquement aux obligations d'autres membres du Directoire du Groupe n'a été identifié, précise le conseil.

En revanche, d'anciens membres du conseil d'administration d'AUDI AG, le professeur Ulrich Hackenberg et le Dr Stefan Knirsch, ainsi que l'ancien membre du conseil d'administration de Porsche, Wolfgang Hatz, sont également accusés de manquements au devoir de diligence.

Des réclamations pour dommages-intérêts ont été adressées à ses personnes. Des plaintes ont aussi été déposées contre l'ancien membre du conseil de direction de la marque de voitures de tourisme Volkswagen, le Dr Heinz-Jakob Neußer.