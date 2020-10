Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : l'e-mobilité réunit Traton et Hino Motors Cercle Finance • 28/10/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Traton, une filiale de Volkswagen, et Hino Motors ont signé un accord de coentreprise destiné à développer l'e-mobilité, c'est-à-dire la mobilité électrique. Les deux entreprises vont ainsi combiner leurs forces pour développer des véhicules électriques, à batterie ou à pile combustible, deux technologies ' qui seront nécessaires à l'avenir ', estiment les deux sociétés. Matthias Gründler, directeur général de Traton en a profité pour rappeler l'objectif de son entreprise : investir un milliard d'euros dans l'électrification d'ici à 2025.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -5.61%