Volkswagen : l'activité a repris à l'usine de Wolfsburg

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce ce lundi que ses activités ont repris dans son usine de Wolfsburg, qui avait temporairement fermé ses portes à la mi-mars. La production commencera à 10% à 15% de sa capacité, augmentant à environ 40% la semaine suivante. Ainsi, quelque 1.400 véhicules devraient avoir été construits d'ici la fin de la semaine, un 'score' qui devrait atteindre plus de 6.000 véhicules la semaine prochaine. Cela signifie qu'environ 8.000 employés sont retournés au travail ce matin.

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +3.20%