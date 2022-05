Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: l'acquisition d'Europcar validée par l'UE information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'Europcar Mobility Group par Volkswagen et par Trinity Investments Designated Activity Company.



Europcar est principalement présente dans la fourniture de services de location de voitures de courte durée, Volkswagen se consacre principalement au développement, à la construction et à la distribution de voitures particulières, tandis que Trinity est une société d'investissement privée établie aux fins de l'exploitation de certaines possibilités d'investissement, notamment dans les sociétés en phase de croissance.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence car les chevauchements entre les activités des entreprises et l'impact de la transaction sur le marché sont limités.





