Volkswagen : Kuka choisi pour la production de l'ID.Buzz

(CercleFinance.com) - Le fabricant de robots industriels Kuka a annoncé mercredi soir une 'commande majeure' dans le cadre de la production de l'ID.Buzz, le nouveau camping-car électrique de Volkswagen. Basée à Augsbourg, en Allemagne, la société a en effet indiqué qu'elle serait responsable de la planification, de la livraison, de l'assemblage et de la mise en service d'un système de carrosserie entièrement automatisé pour le microbus tout électrique. Divers procédés tels que le soudage, le collage, ou l'assemblage seront utilisés dans les lignes de production de VW, a indiqué le groupe. Kuka a déclaré que des 'changeurs de crémaillère' seront également utilisés afin de fournir des composants de carrosserie à la chaîne de production.

