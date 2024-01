Volkswagen investit dans l'intelligence artificielle pour l'automobile

(AOF) - Volkswagen annonce la création d’un "AI Lab", centre de compétences et incubateur en réseau mondial. Cette nouvelle structure sera chargée identifier de nouvelles idées de produits pour le groupe Volkswagen et de les coordonner en interne. Le constructeur allemand prévoit d’attribuer un "rôle clé" aux produits numériques basés sur l'intelligence artificielle (IA) avec de nouvelles applications d'infodivertissement et de navigation, la reconnaissance vocale haute performance, des fonctions étendues des véhicule et l’intégration profonde des écosystèmes numériques.

Le groupe veut offrir à ses clients une valeur ajoutée allant au-delà de leurs voitures. Il imagine notamment des cycles de recharge optimisés par l'IA pour les véhicules électriques, de la maintenance prédictive et de la mise en réseau des véhicules avec des infrastructures, comme le domicile des clients ("maison intelligente"). L'AI Lab pourra identifier des idées de produits et élaborer rapidement des prototypes. Il ne fabriquera pas de modèles de série, mais servira d'incubateur pour le groupe.

