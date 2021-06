Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : investit 500 ME pour les batteries de Northvolt Cercle Finance • 09/06/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Volkswagen participe, avec une contribution de 620 millions de dollars US (environ 500 millions d'euros), à un cycle de financement organisé par son partenaire suédois de batteries Northvolt AB avec un volume total de 2,75 milliards de dollars US. Cet investissement permet à Volkswagen de maintenir sa participation constante dans la société à près de 20 %. Les fonds mobilisés doivent être utilisés pour l'expansion des capacités dans les domaines de la production, du recyclage et de la R&D. Northvolt a notamment l'intention d'étendre la capacité de sa 'gigafactory' Northvolt Ett à Skellefteå, dans le nord de la Suède, de 40 GWh à 60 GWh par an, afin de répondre à la demande accrue des clients. C'est d'ailleurs sur ce site que la production des cellules premium de Volkswagen doit être concentrée. La production de ces cellules devrait démarrer en 2023 et la capacité annuelle destinée à Volkswagen sera progressivement portée à 40 GWh.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.79%