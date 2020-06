Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : investissement dans Argo AI finalisé Cercle Finance • 02/06/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir finalisé son investissement de 2,6 milliards de dollars dans Argo AI, dans le cadre de l'accord conclu en juillet dernier avec Ford pour partager les coûts de développement de la technologie d'Argo AI. Cet accord, qui demeure en voie malgré la crise du coronavirus, vise à faire du logiciel de conduite autonome d'Argo AI le premier disposant de plans de déploiement commercial à la fois en Europe et aux Etats-Unis.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +6.20%