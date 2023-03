Volkswagen investira 189 milliards d'euros d'ici à 2027, dont plus des deux tiers sur l'électrique

(AOF) - Volkswagen prévoit d'investir 180 milliards d'euros entre 2023 et 2027 plus des deux tiers étant de cette somme alloués à l'électrification et à la numérisation. Le constructeur allemand souligne qu’il est toujours leader européen sur le segment électrique et qu’il a augmenté de 68% en 2022 ses livraisons de véhicules électriques (ou BEV) en Chine. Les livraisons de BEV ont augmenté de 26% en 2022, et d'autres modèles importants seront lancés en 2023. Les BEV "ont représenté une part record de 7 % des livraisons totales " déclare Oliver Blume, patron de Volkswagen depuis septembre 2022.

Les brokers ne voient pas de réelle surprise dans les détails de l'exercice 2022 publiés ce jour.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.