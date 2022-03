Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: interruption de la production en Russie information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 13:52









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé jeudi la mise à l'arrêt 'jusqu'à nouvel ordre' de la production de ses usines en Russie, une décision qui va s'accompagner d'une interruption de ses exportations de véhicules vers le pays, avec effet immédiat.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le constructeur automobile allemand précise que l'arrêt de la production concerne ses sites industriels de Kalouga et Nizhny Novgorod, où le groupe produit notamment des Tiguan et des Polo ainsi que des Skoda Rapid et Kodiaq.



VW - qui dit avoir accueilli la nouvelle de la guerre en Ukraine avec 'choc et consternation' - assure qu'il continue d'espérer une cessation des hostilités et un retour prochain à la diplomatie.





