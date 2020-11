Volkswagen : inaugure un système logistique vert automatisé

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce que les livraisons de batteries pour ses véhicules électriques ID.3 et ID.4 seront désormais 'plus écologiques et efficaces'.

En effet, le groupe a aujourd'hui mis en service le dernier maillon d'une chaîne logistique verte s'étendant de la Pologne via Brunswick à l'usine de Saxe (Allemagne).

Entièrement automatisé, le nouveau système installé au sein de l'usine de Zwickau (Saxe) permet de décharger les batteries transportées par train. Le mécanisme va réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 11 000 tonnes par an, ce qui correspond aux émissions de CO2 d'un village de taille moyenne d'environ 1 000 habitants.

'Avec cette chaîne logistique verte et efficace, nous apportons une contribution essentielle à la réduction des émissions au sein du Groupe et à la livraison des Volkswagen ID.3 et ID.4 avec un bilan carbone neutre', assure Thomas Zernechel, directeur du groupe Volkswagen Logistique.

Les systèmes de déchargement et de chargement de Zwickau et de Brunswick sont considérés comme les unités les plus avancées de leur type dans l'industrie, assure VW qui indique que le degré élevé d'automatisation des systèmes est une condition préalable essentielle à un assemblage efficace des batteries dans les usines allemandes.