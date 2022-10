Volkswagen: hausse des ventes, baisse des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:14

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que ses ventes ont atteint 70,7 MdsE au titre du 3e trimestre, en hausse de 24,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels a progressé de 52,6%, pour ressortir à 4,27 MdsE.



Le bénéfice après impôts ressort en revanche en recul de 26,5%, à 2,1 MdsE, le constructeur pointant notamment des coûts non récurrents d'environ 1,6 milliard d'euros en raison d'effets de réévaluation liés à la suspension des activités du Groupe en Russie et aux coûts associés à l'introduction en bourse de Porsche.



Le constructeur indique également que son résultat financier a été grevé par une charge de dépréciation hors trésorerie de 1,9 milliard d'EUR suite au retrait du Groupe de son investissement dans Argo AI.



Néanmoins, le constructeur constate la reprise du marché chinois avec +27% de ventes dans le pays au 3e trimestre.



Par ailleurs, le constructeur souligne la montée en puissance des véhicules électriques à batterie (BEV) avec +22% de livraisons supplémentaires au troisième trimestre et une part de BEV qui atteint désormais 6,8%des ventes.



'Au 3e trimestre, nous avons fait des progrès en Chine et aux États-Unis et nous avons fait un pas de plus vers la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières pour réaliser nos ambitieux plans de montée en puissance des véhicules électriques', explique en substance Oliver Blume, CEO de Volkswagen.



Pour l'exercice 2022, Volkswagen anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de +8 % à +13 % de celui de l'année précédente, et celui de la division Voitures particulières de 5 % à 10 % supérieur.