Volkswagen : hausse des livraison dans le monde en 2019

(CercleFinance.com) - La marque Volkswagen a livré 6 278 300 véhicules dans le monde en 2019, dépassant de 0,5% le chiffre de l'année précédente. Dans un marché global en contraction, la marque a donc augmenté sa part de marché. La croissance des volumes a été réalisée en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et aux États-Unis. En Europe, Volkswagen a livré 1 763 800 véhicules, soit une augmentation de 0,9%. En Europe occidentale, 1 496 200 véhicules ont été livrés aux clients, ce qui correspond à une croissance de 1,8%. Avec une hausse de 5,3%, la croissance a été encore plus prononcée sur le marché intérieur allemand, où 569 900 clients ont été livtés. En Europe centrale et orientale, les livraisons ont baissé de 4% à 267 600 véhicules. Par rapport à l'année précédente, l'intérêt des clients pour les modèles électrifiés a considérablement augmenté. Plus de 80 000 véhicules électriques ont été livrés, ce qui correspond à une augmentation d'environ 60%.

