Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: hausse de 25% des ventes électriques sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen poursuit son offensive mondiale dans le domaine de l'électrique et annonce que ses livraisons de véhicules tout électriques ont augmenté de 25 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à l'exercice précédent.



Ainsi, malgré des contraintes d'approvisionnement persistantes, 366 400 BEV (véhicules électriques à batterie) ont été remis aux clients entre janvier et septembre, contre 293 000 l'année précédente.



La part des BEV dans les livraisons totales est d'ailleurs passée à 6,0 % au cours de cette période, contre 4,2 % au cours de la même période de 2021.



L'Europe reste clairement le premier marché des BEV avec 211 900 véhicules vendus (58 % du total du Groupe) au cours des neuf premiers mois. Le deuxième plus grand marché BEV pour le groupe était la Chine avec 112 700 livraisons (31 % du total du groupe). Les États-Unis correspondent à 8 % des livraisons mondiales de BEV du Groupe avec 28 900 véhicules.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.18%