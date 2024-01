Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: hausse de 12% des ventes mondiales en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé mardi avoir enregistré une hausse de 12% de ses ventes mondiales en 2023, principalement soutenues par la demande en Europe et en Amérique du Nord.



Ses livraisons aux clients ont atteint 9,24 millions d'unités l'an dernier, contre 8,26 millions en 2022.



Avec des ventes en hausse de 21% à 3,27 millions de véhicules, l'Europe occidentale est redevenue son premier marché mondial en 2023, devant la Chine (+2% à 3,24 millions).



Les ventes en Amérique du Nord ont, elles, augmenté de 18% à 990.000 unités.



Les ventes de véhicules électriques ont pour leur part progressé de 35% à 770.000 unités, pour désormais représenter 8,3% des ventes totales du groupe, contre 6,9% en 2022.





