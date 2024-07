Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: gestion des VHU agréé en France pour 6 ans information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que le Système Individuel de Volkswagen Group France pour la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) a été agréé par l'État français pour six ans, conformément à la stratégie environnementale du groupe.



Cet agrément, publié le 6 juillet au Journal Officiel, vise à améliorer la collecte et le recyclage des véhicules en fin de vie en France et à lutter contre les filières illégales.



Volkswagen Group France prendra en charge la gestion des VHU pour ses marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, SEAT, Cupra, SKODA, ainsi que pour les modèles MAN TGE de MAN Truck & Bus France.



Le groupe s'appuie sur son label CHARTECO et son partenaire TRACAUTO pour déployer ce système.



La performance des centres VHU et de leurs partenaires broyeurs contribuera à l'économie circulaire, aux enjeux environnementaux et au développement durable de la filière automobile.







