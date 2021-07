Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : gagne près de 1%, un analyste en soutien Cercle Finance • 14/07/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - Volkswagen gagne près de 1% à Francfort, soutenu par une analyse de RBC qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 290 euros, suite à la réunion stratégique à horizon 2030 organisée hier par le groupe automobile. Dans sa note de recherche, le courtier canadien ne se dit pas surpris par le nouvel objectif d'une marge opérationnelle de 9% pour 2025 communiqué par le constructeur, un niveau qu'il attendait déjà dans ses précédentes estimations. 'Cela confirme toutefois notre théorie selon laquelle, avec la baisse du prix des batteries, les marges bénéficiaires de VW vont se hisser au-dessus de leurs niveaux historiques', souligne RBC. Le broker estime par ailleurs que la stratégie déployée dans l'électrique par le groupe allemand pourrait lui permettre de remporter des parts de marché aux dépends d'autres acteurs européens ne disposant pas du même avantage en termes de prix, comme Renault. RBC vante également le 'sérieux' affiché par VW dans les domaines des logiciels et de l'intelligence artificielle, le groupe automobile manifestant l'intention de devenir, à terme, le deuxième éditeur européen de logiciels. Si le courtier souligne qu'il s'agit là d'un marché très concurrentiel où évoluent déjà de grands groupes technologiques, il fait valoir que le groupe dispose en la matière d'un client de premier plan, à savoir lui-même.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +52.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.02%