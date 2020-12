Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : gagne 3%, soutenu par une analyse Cercle Finance • 16/12/2020 à 17:30









(CercleFinance.com) - Volkswagen gagne plus de 3% à Francfort alors que Stifel a relevé aujourd'hui sa notation sur titre, passant de 'conserver' à 'achat', et a augmenté son objectif de cours de 138 euros à 179 euros. Auparavant, le constructeur automobile allemand avait annoncé la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration et lancé des mesures de réduction de coûts. Dans une note aux clients, l'analyste a déclaré qu'il y avait aujourd'hui 'moins de raisons d'être prudent' et plus de raisons d'être optimiste. 'Nous pensons que certains motifs de prudence sur VW ont disparu ('consensus trop élevé', 'sentiment trop positif', 'conflits entre la direction et les syndicats', 'manque de réduction des coûts'), et que d'autres éléments négatifs ont été prises en compte (manque d'objectifs en matière de CO2)', indique l'analyste. Après la sous-performance de 25 % de l'action par rapport à ses pairs en 2020, l'attention va maintenant se porter sur les points forts de VW, comme la position de leader de la société dans les véhicules électriques (VE).

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +3.51%