Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : fusionne deux de ses départements information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que les départements Trésorerie et Relations Investisseurs du groupe fusionneront à compter du 1er décembre 2021, afin de renforcer ses relations avec ses partenaires bancaires et les autres acteurs des marchés des capitaux. Alors que le Dr. Jörg Boche, responsable de la trésorerie du groupe chez Volkswagen AG, prendra sa retraite fin 2021, Rolf Woller rejoindra Volkswagen le 1er décembre afin d'y occuper les nouvelles fonctions de responsable de la trésorerie et des relations investisseurs, des fonctions qu'il occupait jusqu'à présent chez Traton, filiale de Volkswagen.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.43%