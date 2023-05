Volkswagen: forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Volkswagen annonce une forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2023, principalement due à la reprise des volumes dans l'UE et en Amérique du Nord, en hausse de 22% à 76 milliards d'euros. Le constructeur automobile allemand enregistre une forte augmentation du bénéfice d'exploitation (+35 % )à 7,1 milliards d'euros avant effets de valorisation, « principalement lié à la couverture des matières premières » . Le bénéfice d'exploitation atteint 5,7 milliards d'euros, la marge d'exploitation 7,5%.

