Volkswagen: fixe la fourchette de prix des actions Porsche

(CercleFinance.com) - Le Directoire et le Conseil de Surveillance déterminent la fourchette de prix et la structure de l'offre pour l'introduction en bourse de Porsche.



Volkswagen avait annoncé le 5 septembre 2022 que le Directoire, avec l'approbation du Conseil de surveillance, avait décidé de lancer une introduction en bourse des actions privilégiées de Porsche.



Le Directoire de Volkswagen, avec l'approbation du Conseil de surveillance, a fixé une fourchette de prix entre 76,50 E à 82,50 E par action privilégiée. Au total, jusqu'à 113 875 000 actions privilégiées provenant des avoirs de Volkswagen devraient être placées auprès d'investisseurs au cours de l'introduction en bourse.



Les actions Porsche devraient commencer à être négociées le 29 septembre 2022.



En fonction du nombre final d'actions privilégiées placées et de la fixation finale du prix d'offre, le produit brut (y compris les surallocations potentielles) varie de 8,71 milliards d'euros à 9,39 milliards d'euros.





