Volkswagen : Fitch Ratings relève sa note de crédit

(AOF) - Fitch Ratings a relevé mercredi la note de défaut émetteur à long terme de Volkswagen de ‘BBB+’ à 'A-'. L’agence de notation explique que ce relèvement est motivé par le profil financier solide du constructeur automobile allemand. Ceci, en dépit de la faiblesse de la structure de gouvernance de l'entreprise par rapport à ses pairs, et de la pression continue due à la pénurie de composants et à la hausse des prix des matières premières.

A cette nouvelle note de crédit, s'ajoute une perspective stable. Cela reflète l'attente de Fitch que la marge d'Ebit se maintiendra au-dessus de 8 % et que la marge de cash-flow libre sera proche de 3 % à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.