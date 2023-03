Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: feu vert pour la coentreprise avec Umicore information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que PowerCo, sa nouvelle société de batteries, ainsi que le groupe belge Umicore, spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires, ont obtenu toutes les autorisations réglementaires pour leur coentreprise annoncée en septembre 2022.



Les partenaires peuvent désormais procéder rapidement à la préparation de la production industrielle à grande échelle de matériaux actifs de cathodes (CAM) et de matériaux précurseurs (PCAM) en Europe.



Il est prévu qu'à compter de 2025, la coentreprise créée par PowerCo et Umicore à Bruxelles approvisionne les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés pour la production.



L'objectif est d'atteindre une capacité de cellule de 160 GWh par an, ce qui équivaut à une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ 2,2 millions de véhicules entièrement électriques.



La recherche d'un site de production est en cours. L'emplacement du site et le nom de la coentreprise seront divulgués ultérieurement, précise le constructeur.





