Volkswagen : fait un don de masques protecteurs

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen fournira environ 200 000 masques de protection pour la protection de la santé publique, a annoncé vendredi le constructeur allemand. Le don est effectué en étroite coopération avec le ministère fédéral de la Santé, a indiqué le groupe. La ville de Wolfsburg - où l'entreprise a son siège social - recevra également du matériel médical supplémentaire, a ajouté le groupe.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +6.42%