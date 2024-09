Volkswagen face à la fronde de ses salariés inquiets pour l'avenir

Sifflets, fumigènes et faux barils de dynamite brandis par les salariés de Volkswagen en colère ont donné le ton des discussions qui ont démarré mercredi sur l'avenir du premier constructeur européen menacé par des fermetures d'usines, du jamais-vu en Allemagne.

Plus de 3.000 manifestants venus de différentes usines du pays, selon le puissant syndicat IG Metall, ont bruyamment dénoncé les projets du premier groupe automobile européen qui prépare une cure d'austérité inédite. Les mesures d'économies vont être âprement négociées avec les représentants des salaries au cours des prochaines semaines.

Ces menaces sont une "catastrophe" et une "rupture de confiance", explique Diana Hein, responsable syndicale à l'AFP. Cette ouvrière au pré-assemblage à l'usine de Wolfsburg (nord), le fief de Volkswagen, craint que des fermetures d'usines n'entrainent un "effet domino" dans toute l'Allemagne.

Le géant automobile a provoqué une onde de choc début septembre en annonçant son projet de fermer des usines en Allemagne et de procéder à de possibles licenciements, abrogeant dans la foulée l'accord sur la garantie de l'emploi en vigueur depuis trente ans pour les salariés allemands.

Les représentants des salariés, qui disposent d'un pouvoir de co-décision sur la stratégie de l'entreprise, se sont engagés à combattre ces plans, menaçant de grèves qui pourraient paralyser le plus gros employeur industriel d'Allemagne.

Volkswagen "laisse les problèmes se résoudre sur le dos des travailleurs. Les fermetures d'usine n'ont rien à faire dans la boîte à outils (...) Tous les sites doivent rester !", a lancé Thorsten Gröger, négociateur pour IG Metall, le principal syndicat de l'industrie allemande.

"Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle attaque contre nos racines", a dénoncé Daniela Cavallo à la tête de l'influent comité d'entreprise de Volkswagen, partie prenante des négociations.

