Volkswagen: expansion du réseau de recharge rapide information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la poursuite du réalignement stratégique des activités de recharge et d'énergie.



Depuis le 1er juillet, Giovanni Palazzo est devenu vice-président senior responsable des activités mondiales de recharge et d'énergie du Groupe Volkswagen et dirige également la marque Elli en tant que DG et responsable des ventes.



Il se concentrera sur l'expansion du réseau de recharge rapide et sur le développement de la plate-forme d'énergie intelligente de Volkswagen.



Elli et Electrify America vont coopérer plus étroitement et déployer de nouveaux modèles commerciaux à l'échelle internationale.



' En outre, la division renforcera la coopération avec les marques du Groupe et intensifiera sa proximité avec les clients privés et les flottes ' indique le groupe.



' Le Groupe Volkswagen peut s'appuyer sur l'expertise de ses marques dans le domaine de la recharge et de l'énergie, en particulier Electrify America - le plus grand réseau de recharge ouvert aux États-Unis - et Elli, qui est déjà le plus grand fournisseur de services de mobilité en Europe ', a déclaré Giovanni Palazzo, Senior Vice President Volkswagen Group Charging and Energy et DG d'Elli.



' Nous voulons étendre davantage cette expertise tout au long de la chaîne de valeur et verticaliser l'activité de gestion de l'énergie, qui sera un important moteur de revenus à l'avenir. '