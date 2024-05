Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: Euro NCAP attribue 5 étoiles au nouveau Tiguan information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que le programme européen Euro NCAP a attribué à son nouveau Tiguan la note maximale de 5 étoiles pour ses performances en matière de sécurité, le positionnant parmi les SUV compacts 'les plus sûrs du marché'.



Ce modèle - populaire auprès des clients avec plus de 7,6 millions d'unités vendues - se distingue particulièrement dans la catégorie 'Protection des jeunes passagers'.



Le Tiguan a aussi été évalué dans les catégories, notamment 'Protection des occupants adultes', 'Protection des usagers vulnérables de la route' et 'Aide à la sécurité'.



La note de 5 étoiles reflète une excellente performance globale en termes de protection contre les chocs et de technologies de prévention des accidents, souligne Volkswagen.







