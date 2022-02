Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: étude de faisabilité en vue d'une IPO de Porsche information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé vendredi qu'il allait bien étudier la faisabilité d'une introduction en Bourse de Porsche, le projet ayant désormais été approuvé à la fois par son directoire et son conseil de surveillance.



Dans un communiqué, le groupe explique avoir l'intention de diviser les actions composant le capital de Porsche AG en actions ordinaires et en actions préférentielles, avec l'objectif que 25% de ces dernières soient placées en Bourse.



Le constructeur allemand précise que la finalisation du projet dépendra de plusieurs paramètres, en premier chef des conditions du marché, et qu'aucune décision 'finale' n'a été prise à ce stade.



L'officialisation du projet signifie néanmoins que VW a obtenu l'accord des représentants de son personnel et du land de Basse-Saxe, réputés rétifs aux changements, pour conduire l'opération.



Il est vrai que l'accord cadre conclu par le groupe prévoit le versement 'une prime individuelle exceptionnelle de 2000 euros à ses 130.000 salariés.



Les actionnaires ne seront pas oubliés pour autant, puisque le groupe automobile a prévu de reverser 49% du produit de l'entrée en Bourse de Porsche à ses actionnaires sous la forme d'un dividende extraordinaire.



Dans son communiqué, Volkswagen explique que les fonds levés dans le cadre de l'opération vont lui permettre de financer sa 'transformation' en un groupe de mobilité 'verticalement intégré', allant des logiciels aux voitures.



L'action VW progressait de près de 5% vendredi à la Bourse de Francfort suite à ces informations.





